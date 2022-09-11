«Голова разрывается от боли»: Боня столкнулась с первыми проблемами восхождения на гору

Виктория Боня отправилась в Гималаи, чтобы забраться на гору Манаслу (8156 метров), восьмую по высоте вершину мира. Вечером 11 сентября она поделилась и подписчиками подробностями первого дня тренировок перед восхождением.

«Нахожусь в базовом лагере. Высота 4800 метров. Жива и здорова. Единственное, голова разрывается от боли... Но это была ожидаемая реакция организма на недостаток кислорода при подъеме в горы. Прохожу адаптацию - организм должен привыкнуть к новым условиям и состояние стабилизируется...» - написала 42-летняя модель-альпинистка в Telegram.

Виктория поделилась, что прошла тренировку по скалолазанию на высоте 5000 метров, так как при адаптации к высокогорной атмосфере полезна физическая нагрузка.

«Сказать, что это тяжело - ничего не сказать вообще! Это звиздец как сложно… Пока осваиваю технику, еще много чего нужно отточить. Послезавтра я уже буду выдвигаться в первый, а затем и во второй лагерь. А там уже уровень сложности такой, что все, что происходит сейчас, покажется лишь весельем и развлечением… Настрой, несмотря на трудности, боевой. Но не забываю и о безопасности для здоровья! Это уж точно мой приоритет!»

Блогер добавила, что вся боль и усталость тут же забываюся, когда видишь окружающую красоту.