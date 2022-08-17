«Голосит-то похлеще Аллы! Тембр вкусный, густой»: дочка Пугачевой в саду юрмальской виллы спела не хуже мамы

Шоумен Максим Галкин поделился в личном микроблоге свежими кадрами, показав, как его дочка Лиза в саду юрмальской виллы катается на качелях. Заговорив с отцом о его будущих гастролях в Лондоне, дочка Примадонны спела для Максима импровизированную песенку, удивив отца смекалкой и стихосложением. А вот поклонники заметили, как окреп детский тонкий голосок Елизаветы. Скоро дочка Аллы Пугачевой и маму свою на сцене затмит, если, конечно, певица одобрит ее стремление к творчеству и вокалу.
«Голосит-то похлеще Аллы! Тембр вкусный, густой», «Ну Лиза и выдумщица», «Такой голосок взрослый стал», «Хорошая четкая дикция», «Лапулечка такая», «Сидит на качелях в саду и поет! Ну чем не соловушек», «Поет очень даже! Артистичная», «Такая непосредственная, живая», — стали писать фолловеры.
Напомним, что Алла Пугачева обещала вернуться на родину к осени, когда двойняшкам Гарри и Лизе надо будет пойти в школу.