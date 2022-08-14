«Голосище-то! Скоро будет маму Аллу басом пугать»: единственный сын Пугачевой подрос, удивив огрубевшим тембром

В полку задорных ребятишек Аллы Пугачевой прибавление. Навестить бабушку в Юрмалу прилетела внучка Примадонны - Клавдия. Это уже не первое лето, которое дочка Кристины Орбакайте проводит вместе с двойняшками Гарри и Лизой.
В прошлом году Клавдия Земцова приезжала в подмосковный замок в деревню Грязь. А теперь она в Латвии с семьей Аллы Борисовны.
В личном микроблоге шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами, которые были сделаны им в юрмальской вилле. Услышав странный шум в фойе, муж Примадонны заглянул в гардероб, обнаружив там 8-летних двойняшек Гарри и Лизу с их племянницей Клавой. Вся троица веселилась от души, поняв, что их тайное убежище, или лучше сказать, штаб-квартира, была рассекречена.
«Здравствуй, папася! Закрой дверки», - со смехом попросил Максима его сынишка.
Поклонники удивились тому, как за лето подрос и внешне изменился единственный сын Аллы Пугачевой. У певицы также есть две дочери: Кристина Орбакайте и Лиза Галкина. У Примадонны относительно небольшой опыт воспитания сыновей. Если раньше Гарри носил длинные волосы, то теперь у него короткая стрижка.
К тому же, у мальчика начал меняться голос, он стал чуть грубее, скоро к своей 73-летней маме Гарри будет обращаться басом.
«Голосище-то! Скоро будет маму Аллу басом пугать», «Как быстро растут детки», «Такой уже взрослый парень», «Голос окрепчал», «Тембр такой стал более глубокий» «Скоро как папа будет говорить», - пишут фолловеры.