«Голосище-то! Скоро будет маму Аллу басом пугать»: единственный сын Пугачевой подрос, удивив огрубевшим тембром

В полку задорных ребятишек Аллы Пугачевой прибавление. Навестить бабушку в Юрмалу прилетела внучка Примадонны - Клавдия. Это уже не первое лето, которое дочка Кристины Орбакайте проводит вместе с двойняшками Гарри и Лизой.

В прошлом году Клавдия Земцова приезжала в подмосковный замок в деревню Грязь. А теперь она в Латвии с семьей Аллы Борисовны.

В личном микроблоге шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами, которые были сделаны им в юрмальской вилле. Услышав странный шум в фойе, муж Примадонны заглянул в гардероб, обнаружив там 8-летних двойняшек Гарри и Лизу с их племянницей Клавой. Вся троица веселилась от души, поняв, что их тайное убежище, или лучше сказать, штаб-квартира, была рассекречена.