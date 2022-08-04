«Голосище как у Аллы! Тембр огрубел»: Лиза Галкина в Юрмале ошеломила звучанием своего голоса

Шоумен Максим Галкин поделился в личном микроблоге свежим видеороликом, смонтировав и кадры трехлетней давности. В качестве главных персонажей выступили все те же лица: дочка Аллы Пугачевой - Лиза, и сам юморист. В качестве локации - та же терраса виллы в Юрмале.

Максим Галкин спокойно сидел на ступеньках, мечтая вздремнуть, как к нему подскочила дочка Лиза, которой взбрело сделать отцу массаж спины. Оператором выступила Примадонна, которая то и дело заливалась смехом вместе с мужем.

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«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы! Ехал поезд запоздалый... Из последнего вагона просыпался горох! Пришли куры - поклевали, пришли гуси - пощипали, пришел слон...» - приговаривала Лиза, исполнив «новый элемент», потеревшись об отцовскую спину своей пятой точкой.

После чего шоумен Максим Галкин вместе с Примадонной залились смехом, вспомнив, как три года назад Лиза показала тот же финт в массаже.