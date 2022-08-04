«Голосище как у Аллы! Тембр огрубел»: Лиза Галкина в Юрмале ошеломила звучанием своего голоса

Шоумен Максим Галкин поделился в личном микроблоге свежим видеороликом, смонтировав и кадры трехлетней давности. В качестве главных персонажей выступили все те же лица: дочка Аллы Пугачевой - Лиза, и сам юморист. В качестве локации - та же терраса виллы в Юрмале.
Максим Галкин спокойно сидел на ступеньках, мечтая вздремнуть, как к нему подскочила дочка Лиза, которой взбрело сделать отцу массаж спины. Оператором выступила Примадонна, которая то и дело заливалась смехом вместе с мужем.
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«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы! Ехал поезд запоздалый... Из последнего вагона просыпался горох! Пришли куры - поклевали, пришли гуси - пощипали, пришел слон...» - приговаривала Лиза, исполнив «новый элемент», потеревшись об отцовскую спину своей пятой точкой.
После чего шоумен Максим Галкин вместе с Примадонной залились смехом, вспомнив, как три года назад Лиза показала тот же финт в массаже.
А поклонники обратили внимание на то, как изменился голос у Лизы. Когда дочке певицы было всего пять лет, у нее был тонюсенький звонкий голосок, журчащий как ручеек. А теперь Елизавета может похвастаться более глубоким тембром, похоже, что увлечении вокалом и музыкой не прошли даром.
«Голосище как у Аллы! Тембр огрубел», «Когда вот так в сравнении, сразу видно, как подросла», «Какой красивый голос стал, такой глубокий и бархатный», «Большая уже девчушка, даже голосок уже такой, певческий», «Скоро как мама Алла заголосит», «Есть все данные для пения», «Голос шикарный, глубокий», «Звонкость пропала», - пишут фолловеры.