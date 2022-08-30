«Голоса как такового у нее нет»: Арифулина сравнила Алексу с женой олигарха

Как отметила Арифулина, ее поставили перед фактом, что Алекса будет петь на шоу. Причем во время проекта именно она посоветовала рэперу Тимати присмотреться к личности Алексы, чтобы придать интригу шоу. В итоге у ребят случился роман.

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Напомним, что Алекса из состоятельной семьи. Ей не приходилось проходить отборы для участия в «Фабрике звезд». На шоу ее взяли по блату.