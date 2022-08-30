«Голоса как такового у нее нет»: Арифулина сравнила Алексу с женой олигарха

Режиссер Лина Арифулина в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV раскритиковала певицу Алексу за странные наряды, в которых исполнительница появлялась на выпусках «Фабрики звезд».
«Она выглядела так, как будто только что с вечеринки и зашла просто спеть. Учитывая, что голоса как такого у нее нет. И ощущение такое, что она - жена олигарха, которая поет».
Как отметила Арифулина, ее поставили перед фактом, что Алекса будет петь на шоу. Причем во время проекта именно она посоветовала рэперу Тимати присмотреться к личности Алексы, чтобы придать интригу шоу. В итоге у ребят случился роман.
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Напомним, что Алекса из состоятельной семьи. Ей не приходилось проходить отборы для участия в «Фабрике звезд». На шоу ее взяли по блату.