«Голоса как такового у нее нет»: Арифулина сравнила Алексу с женой олигарха

Режиссер заметила, что часто боролась с певицей на проекте «Фабрика звезд».
Лина Арифулина

Лина Арифулина. Фото: Global Look Press

Режиссер Лина Арифулина в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV раскритиковала певицу Алексу за странные наряды, в которых исполнительница появлялась на выпусках «Фабрики звезд».

«Она выглядела так, как будто только что с вечеринки и зашла просто спеть. Учитывая, что голоса как такого у нее нет. И ощущение такое, что она - жена олигарха, которая поет».

Как отметила Арифулина, ее поставили перед фактом, что Алекса будет петь на шоу. Причем во время проекта именно она посоветовала рэперу Тимати присмотреться к личности Алексы, чтобы придать интригу шоу. В итоге у ребят случился роман.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Алекса из состоятельной семьи. Ей не приходилось проходить отборы для участия в «Фабрике звезд». На шоу ее взяли по блату.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  