«Голос скрипучий! Ломкий»: 73-летняя Пугачева удивила осипшим тембром, сюсюкаясь с детьми за завтраком

Алла Пугачева порадовала шоумена Максима Галкина домашними кадрами с двойняшками Гарри и Лизой. Примадонна сняла детей за завтраком. При этом Елизавета успела поесть, а Гарри еще допивал свои витамины. Завтрак, надо сказать, у певицы скромный — булочки, паштет, малина, варенье, сыр и масло. Никаких особых деликатесов: красной икры, лосося.

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Дочка Аллы Пугачевой, поев, сама убрала со стола: тарелки и чашку она отнесла в мойку. При этом Лиза щегольнула в ботинках, в которых ходит в школу. Похоже, что Примадонна разрешает дочке ходить по замку в уличной обуви.