«Голос скрипучий! Ломкий»: 73-летняя Пугачева удивила осипшим тембром, сюсюкаясь с детьми за завтраком

Алла Пугачева порадовала шоумена Максима Галкина домашними кадрами с двойняшками Гарри и Лизой. Примадонна сняла детей за завтраком. При этом Елизавета успела поесть, а Гарри еще допивал свои витамины. Завтрак, надо сказать, у певицы скромный — булочки, паштет, малина, варенье, сыр и масло. Никаких особых деликатесов: красной икры, лосося.
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Дочка Аллы Пугачевой, поев, сама убрала со стола: тарелки и чашку она отнесла в мойку. При этом Лиза щегольнула в ботинках, в которых ходит в школу. Похоже, что Примадонна разрешает дочке ходить по замку в уличной обуви.
Многие поклонники обратили внимание на то, что голос у Аллы Борисовны стал звучать более глухо и сипло. Зато у Лизы голосок окреп, звенит как ручеек. За лето дочка Примадонны вытянулась, вот-вот догонит маму по росту. Дети певицы учатся в третьем классе элитной гимназии.
«У Аллуси голос скрипучий! Ломкий», «Как-то глухо стал звучать», «Простыла?», «Зато Лиза как заголосила, звонко! Умничка», — написали фолловеры.