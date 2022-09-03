Голос севший, глаза опухшие, в руке капельница: Клава Кока поделилась тревожными кадрами накануне концерта

Несмотря на самочувствие, певица готовится выступить перед публикой.
Клава Кока. Фото: Global Look Press

Клава Кока. Фото: Global Look Press

Певица Клава Кока накануне выступления во Владивостоке на центральной площади оказалась в больнице. Звезда поделилась тревожными кадрами из медучреждения, но при этом призвала фанатов не переживать.

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На кадрах артиста выглядит уставшей, на ее лице видны мешки под глазами — вероятно, сказалась усталость, говорит она с хрипотцой, а из руки торчат трубки от капельниц.

«Успела заехать на зарядочку. Голос пока не очень, но, надеюсь, все будет хорошо во Владивостоке. За меня не переживайте. Все под контролем», — объяснилась звезда.

Ранее Клава Кока показала ремонт в своей квартире в Москве, ключи от которой ждала два года. 

 

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