Голливудская актриса Марша Хант умерла в возрасте 104 гда

Многие удивляются, насколько долгую жизнь смогла прожить королева Елизавета II. Но голливудская актриса Марша Хант, скончавшаяся на два дня раньше Ее Величества, была гораздо старше. В октябре ей должно было исполниться 105 лет.

Как сообщают американские СМИ, миссис Хант умерла в своем доме в Лос-Анджелесе 6 сентября.

Марша Хант до 1950 года была высокооплачиваемой моделью и актрисой, которая была нарасхват. Но в 1950 году по политическим мотивам она вместе со своим мужем-сценаристом Робертом Преснеллом попала в черный список.

«Меня никогда не вызывали в суд. Я никогда не был коммунисткой. Я никогда не был предметом публичных споров. Я просто перестала работать», — вспоминала Хант о том периоде.

Ее перестали звать на крупные роли, все предложения касались второстепенних ролей и ролей в посредственных фильмах. Как бы то ни было, к концу карьеры список ее работ в кино перевалил за сотню. В их числе — «Джонни взял ружье», сериал «Сумеречная зона» и «Звездный путь: Следующее поколение».

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