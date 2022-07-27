Гоген Солнцев проиграл семейные деньги в казино и ушел от жены

Как отметила Полина, она заняла у подруги пять тысяч рублей, но деньги у нее уже заканчиваются. Звонки мужу ни к чему не приводят. Гоген просто не берет трубку. Мать Екатерина Терешкович только злорадствует. Говорит, что предупреждала о несносном характере Солнцева, сообщает prozvezd.info.

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Напомним, что Гоген Солнцев в прошлом году развелся с Екатериной Терешкович. Он взял в жены ее дочь, но счастья с Полиной так и не обрел.