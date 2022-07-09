Гоген Солнцев — об умершей матери: «Ее похоронили как безродную собаку»

Эпатажный Гоген Солнцев пропустил похороны матери, с которой долгие годы был в ссоре. Шоумен хотел проститься с родительницей, но старший брат его обманул — мужчина сообщил ему другое время и в результате Гоген опоздал.

«Он назвал время и место прощания. Мы с родственниками приехали в назначенный час, а оказалось, что ее уже увезли. Мы были в полном шоке!» — возмущается Солнцев.

Актер пребывает в полной растерянности из-за поступка брата и не знает, где похоронена его мать. По его словам, родственники семьи оказались в такой же ситуации.

«Честно говоря, я до сих пор не знаю, где моя мать похоронена. Я читал: Терешкович говорит, что ее похоронили как безродную собаку. В этом я с ней согласен. На похоронах не было не только меня, но и вообще никаких наших родственников <…> Это безобразие полнейшее. Брат похоронил ее сам», — восклицает шоумен.

Ранее жена Гогена Солнцева Полина пообещала расправиться с теми, кто обвиняет ее в смерти свекрови. Женщина, напомним, скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Источник: PROZVEZD.

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