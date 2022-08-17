Гоген показал, какую песню споет с Пугачевой: «Я жду тебя, Аллусик!»

Гоген Солнцев вслед за Ольгой Бузовой, Дмитрием Тарасовым, Оксаной Самойловой и иже с ними решил податься в певцы. А почему нет? Похоже, что музыкальный талант для этого давно не требуется.

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Начать карьеру на сцене Гоген решил феерично, с козырей — в дуэте с Аллой Пугачевой. И даже показал в соцсетях один куплет.

«Я жду тебя, Аллусик! Ты в сердце моем — плюсик», — поет Гоген.