Гоген показал, какую песню споет с Пугачевой: «Я жду тебя, Аллусик!»

Гоген Солнцев вслед за Ольгой Бузовой, Дмитрием Тарасовым, Оксаной Самойловой и иже с ними решил податься в певцы. А почему нет? Похоже, что музыкальный талант для этого давно не требуется.
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Начать карьеру на сцене Гоген решил феерично, с козырей — в дуэте с Аллой Пугачевой. И даже показал в соцсетях один куплет.
«Я жду тебя, Аллусик! Ты в сердце моем — плюсик», — поет Гоген.
Он заявил, что послал предложение петь дуэтом Алле Пугачевой в личных сообщениях. Шоумен уверен, что Примадонна не откажет, ведь она всегда помогала молодым талантам.
Источник: prozvezd.info