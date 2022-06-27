«Годы стали лететь как недели»: Виктору Дробышу исполнилось 56 лет

Сегодня, 27 июня, Виктору Дробышу исполнилось 56 лет. В честь дня рождения композитор, продюсер и основатель ООО «Национальная Музыкальная Корпорация» подвел итоги года.

В первую очередь Виктор Яковлевич вспомнил о своем большом юбилейном концерте, который состоялся в феврале 2022 года.

«Динамо ВТБ Дворец взят! Взят красиво. Взят с аплодисментами, с аншлагом», — отметил Дробыш.

Также продюсер перечислил главных артистов своего центра.

«SHAMAN миру представлен. IVAN, наконец, начал свою гастрольную деятельность. Гузель Хасанова продолжает радовать слушателей песнями. Стас Пьеха занимается творчеством», — поделился он.

Дробыш признался, что у него большие планы на будущее.

«Самый показательный момент для меня — это то, что годы стали лететь как недели. А это значит, что нужно успеть еще очень-очень много сделать», — подытожил композитор в своем пресс-релизе.

Напомним, Виктор Дробыш является обладателем наград самых престижных премий и фестивалей России. В их числе дипломы «Песня года» и «Новые песни о главном», «Золотой Граммофон» и «Звуковая дорожка». Он был признан композитором десятилетия по версии «МУЗ-ТВ».

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