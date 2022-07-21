Годовалой внучке Аллы Пугачевой подарили детский электромобиль

Малышка заметно подросла за последнее время.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Годовалая внучка певицы Аллы Пугачевой получила в подарок от родителей детский электромобиль. Презентом в соцсетях похвасталась мама девочки – Гузель.

Алла Пугачева-младшая с машиной. Фото: соцсети

Малышка сразу же забралась в салон машины. Сама Гузель в подписи под кадрами написала: «Папа купил автомобиль». У Примадонны есть в репертуаре такая композиция.

Надо отметить, что Алла Пугачева-младшая за последнее время заметно подросла. В августе девочке исполнится два годика. Правда, звездной родственницы на торжестве не будет. Примадонна покинула страну.

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Напомним, что племянник Аллы Пугачевой Владислав перебрался в прошлом году вместе с семьей в шикарную квартиру. Ее стоимость, как считают риелторы, свыше сорока миллионов рублей.

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