Годовалой внучке Аллы Пугачевой подарили детский электромобиль

Малышка сразу же забралась в салон машины. Сама Гузель в подписи под кадрами написала: «Папа купил автомобиль». У Примадонны есть в репертуаре такая композиция.

Надо отметить, что Алла Пугачева-младшая за последнее время заметно подросла. В августе девочке исполнится два годика. Правда, звездной родственницы на торжестве не будет. Примадонна покинула страну.