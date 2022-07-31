«Год ждала»: Брухунова сообщила о радостных переменах в жизни

Супруга Евгения Петросяна хотя и сталкивается с хейтом в свой адрес, но оттого не стала реже делиться радостными моментами в жизни. Накануне Татьяна Брухунова сообщила новость, о которой, по ее словам, она мечтала год.

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«Год я ждала этот отпуск. Месяц на море всей семьей», — написала жена Петросяна в соцсетях.

Она призналась, что получила тысячи поздравлений с долгожданным событием. Как заметила Брухунова, активная реакция фолловеров стала для нее полной неожиданностью. Подобный бешеный отклик от поклонников она получает лишь по праздникам, например, на день рождения.