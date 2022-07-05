«Год»: Юлия Меньшова почтила память своего отца

Ударом для россиян стала смерть режиссера Владимира Меньшова 5 июля 2021 года. В свои 81 год он был бодр, полон творческих планов и активен.

Россияне полюбили кинодеятеля за его проникновенные фильмы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», которые давно разошлись на цитаты.

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Дочь Владимира Меньшова и год назад, и сейчас была немногословна. «Все. Все… все…» — написала она в соцсетях после смерти отца. Сейчас артистка опубликовала совместный кадр с папой и подписывала его: «Год». Закрепив эмодзи — черное сердечко.

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