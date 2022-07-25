Год назад целовались и обнимались на съемках «Сваты-7», а теперь враги: как поссорились Кошмал и Кравченко

Год назад в грузинском Тбилиси завершились съемки седьмой части сериала «Сваты». По этому поводу вся съемочная группа собралась на прощальный вечер.
«Съемки семейной эпопеи «Сваты» окончены», — торжественно объявил тогда режиссер картины Андрей Яковлев.
После этого все актеры принялись обниматься. Не обошлось без слез. Особенно чувственно прощались украинская актриса Анна Кошмал и российская Татьяна Кравченко.
Однако спустя год все кардинально изменилось. Анна Кошмал уже не раз в соцсетях обвиняла своих российских коллег в безмолвии. Особенно от нее перепадало как раз Кравченко и «экранному дедушке» Федору Добронравову. При этом Кошмал специально не убирала снимок с бывшими друзьями из соцсетей. Она говорила, что они должны смотреть и думать о ней. Позже вообще включила, как говорят, Добронравова и Кравченко в список врагов.
При этом сама Татьяна Кравченко, уроженка Донецка, молчать не стала. Сама она открыто про Кошмал не говорила ничего дурного, но ее «сдал» давний друг Станислав Садальский. У себя в соцсетях он привел слова подруги о Кошмал.
«Ждать благодарности от этой артистки — глупо, а быть ей неблагодарной — подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее. Федя ночью повез в скорую! Какая же она подлая», — заявила Кравченко.
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Напомним, что седьмые «Сваты» были показаны по российскому телевидению перед Новым годом. Снимать продолжение народного сериала не планируется.