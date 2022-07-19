«Год был тяжелый»: Цискаридзе уехал из России

Артист улетел в Грузию.
Николай Цискаридзе. Фото: Global Look Press

Николай Цискаридзе. Фото: Global Look Press

Российский артист балета Николай Цискаридзе сообщил об отъезде из России. Балетмейстер закончил учебный год и решил отправиться в отпуск в Грузию.

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«Наконец-то настало время отпусков. Экзамены сданы, гастроли проведены, дети в театры распределены. Это был тяжелый год, но мы все справились», – написал педагог в соцсетях.

Кстати, смешное видео

Почти десять лет Николай Цискаридзе возглавляет Академию русского балета имени Вагановой. А с этого года артист стал ведущим развлекательной программы «Сегодня вечером» на Первом канале. На этой должности он сменил Максима Галкина, который уехал в Израиль вместе с семьей.

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