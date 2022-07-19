«Год был тяжелый»: Цискаридзе уехал из России

Почти десять лет Николай Цискаридзе возглавляет Академию русского балета имени Вагановой. А с этого года артист стал ведущим развлекательной программы «Сегодня вечером» на Первом канале. На этой должности он сменил Максима Галкина, который уехал в Израиль вместе с семьей.