Гоар Аветисян честно призналась, что сбросила 300 кг

Известный визажист Гоар Аветисян призналась своим поклонникам, что суммарно сбросила уже 300 килограммов! Девушка подчеркнула, что красивая фигура далась ей очень сложно.

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«Я все ждала появления худой Гоар, но ничего подобного не произошло. Мой вес достиг 92-94 кг. Если честно, то долгое время я считала, что это мой нормальный вес, и не худела», — заявила она.

Гоар в итоге решила сменить рацион питания. Теперь она — самая настоящая красотка!