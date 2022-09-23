Гоа, Бангкок и другие: «Аэрофлот» с октября возобновит международные рейсы

Билеты в Коломбо и Бангкок уже продаются, в Гоа — можно будет купить в ближайшее время.

Рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) станут доступны для россиян дважды в неделю у авиаперевозчика с 9 октября, в Бангкок (Таиланд) самолеты «Авиафлота» будут летать семь раз в неделю — с 30 октября, в Гоа (Индия) лайнеры начнут отправляться три раза в неделю — со 2 ноября, со ссылкой на релиз перевозчика сообщает ТАСС.