«Гнием и разлагаемся»: Наргиз Закирова - о жизни на «загнивающем Западе»

Напомним, что Наргиз Закирова в последнее время находилась в Узбекистане. Именно в эту страну ее выслали из России несколько недель назад.

В соцсетях Наргиз Закирова регулярно негативно высказывается о России. При этом певица продолжает, нарушая закон, петь композиции продюсера Максима Фадеева.

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