Гнали со сцены и из страны: отвернувшаяся от России Нетребко оскандалилась в Германии

Певица прилетела в страну, чтобы выступить с концертом.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Певица Анна Нетребко этой весной публично отреклась от России, выбрав Европу и Запад, чтобы иметь возможность продолжать карьеру и кататься, как сыр в масле. Правда, судя по реакции публики на нее, спокойной жизни у нее уже не будет – то концерты отменят, то въезд запретят.

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На этот раз Нетребко появилась с гастролями в Германии. В Регенсбурге она вышла на сцену, но концерт ей чуть не сорвали протестующие против позиции дивы, которые гнали ее со сцены и из страны. Но она смогла закончить выступление, и в микроблоге оправдалась за произошедшее.

«Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет», - высказалась звезда.

Напомним, что после обозначения своей позиции Нетребко заявила, что собирается сидеть на двух и, если понадобиться, трех стульях. За что подверглась жесткой критике.

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