«Гляньте-ка! Отцу пальчиком грозится»: Лиза Галкина в шортиках козырнула струящимися волосами, задумчиво позируя на балкончике виллы

Шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами с двойняшками Гарри и Лизой. Сначала он показал, как его сынишка нехотя читает русскую хрестоматию, усевшись в мягкое кресло в гостиной роскошной юрмальской виллы. Повернув голову, муж Примадонны тут же заметил Лизу, которая со второго этажа наблюдала за отцом и братиком. Утро дети Аллы Пугачевой решили посветить внеклассному чтению.
Лиза Галкина в шортиках на балконе второго этажа виллы. Фото: личный архив
«Так, а ты что читаешь? Это у тебя для школы, задают?» — спросил у дочки Максим. «Нет, это внеклассное чтение. Ой, да, задают! «Белый пудель» Куприна», — ответила Лиза.
После чего Лиза Галкина взмахнула белокурыми волосами и скрылась в фойе. Дочка Аллы Пугачевой позировала в футболке и розовых шортиках. Девочка даже погрозила отцу пальчиком, когда рассказывала о том, какие книжки она читает, умилив своим озорным характером и детской непосредственностью. «Лиза такая кокетка», «Мамина принцесса», «Умничка, и летом книжки читает», «Гляньте-ка! Отцу пальчиком грозится», «Прелестная!» — стали писать фолловеры.