«Гляньте-ка! Отцу пальчиком грозится»: Лиза Галкина в шортиках козырнула струящимися волосами, задумчиво позируя на балкончике виллы

Шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами с двойняшками Гарри и Лизой. Сначала он показал, как его сынишка нехотя читает русскую хрестоматию, усевшись в мягкое кресло в гостиной роскошной юрмальской виллы. Повернув голову, муж Примадонны тут же заметил Лизу, которая со второго этажа наблюдала за отцом и братиком. Утро дети Аллы Пугачевой решили посветить внеклассному чтению.