Глоба: неделя будет сложной, но одному знаку все-таки крупно повезет

Известный астролог Павел Глоба в последнее время дает неутешительные прогнозы на будущее. Нас всех ждет время перемен, энергетически сильные дни, во время которых люди могут сорваться и наломать дров.

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Очень важно в октябре и ближайшую неделю взвешенно относиться к поступаемой информации и не делать необдуманных поступков. Это касается абсолютно всех знаков зодиака.

Вместе с тем есть среди 12 представителей один знак, который станет везунчиком, будто все ему ни по чем.

Речь идет о Весах. До конца недели им будет во всем сопутствовать удача, их ждет счастливый период жизни.