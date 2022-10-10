Глоба назвал два знака, которых ждет беда с 11 октября: огненным не повезет

Овны почувствуют негатив из-за врагов, которых они сами же впустят в свою жизнь. Вероятно, что произойдет конфликт на работе. Причем для этого не нужен какой-то серьезный повод. Сделаете крохотную ошибку, а предатель тут как тут! Повернет все события против вас, и вот вы уже в отчаянии не знаете, что делать!

Чтобы хоть как-то обезопасить себя Павел Глоба посоветовал повязать вокруг запястья черную нить. Астролог также советует быть внимательным к своим близким, они тоже могут расстроить вас.

Львы могут попасть под влияние мошенников, причем на уловки могут попасться даже самые умные и внимательные представители этого знака зодиака. Будьте бдительны! Особенно сгустятся тучи над теми, кто проводит много времени в Интернете или общается по телефону в силу своей трудовой деятельности.

Не исключено, что обманщиком станет не какой-то телефонный мошенник из мест заключения, а самый близкий человек.

Источник: Dailyhoro.ru.