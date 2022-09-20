Глазки потупила: 39-летняя Юля Михалкова в кипенно-белом топе и джинсах плюхнулась на кушетку, изображая невинность

39-летняя актриса Юлия Михалкова, получившая популярность после участия в шоу «Уральские пельмени», обожает радовать свою аудиторию в телеграм-канале экспрессивными снимками.
Юлия Михалкова часто позирует в нарядах, которые подчеркивают ее чувственность. Актриса, очевидно, гордится своими прекрасными формами и обожает их демонстрировать.
На этот раз она поделилась снимком, на котором изображает скромницу. Юлия Михалкова предстала в кадре полностью одетой, что не мешает ей быть соблазнительной и транслировать эротизм.
В кадре Юлия Михалкова запечатлена вальяжно улегшейся на кушетку. Актриса облачена в джинсы, кипенно-белый топ и косуху.
Глазки теледива скромно потупила, изображая из себя саму невинность.
Юлия Михалкова в белом топе. Фото: соцсети
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Поклонники пришли в восторг от чувственного кадра.
«Устала Юляшка», «Красавица любимая наша», «Мегакрасивая», — высказались в Сети.