Глазки потупила: 39-летняя Юля Михалкова в кипенно-белом топе и джинсах плюхнулась на кушетку, изображая невинность

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова раскрепостилась перед камерой.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

39-летняя актриса Юлия Михалкова, получившая популярность после участия в шоу «Уральские пельмени», обожает радовать свою аудиторию в телеграм-канале экспрессивными снимками.

Юлия Михалкова часто позирует в нарядах, которые подчеркивают ее чувственность. Актриса, очевидно, гордится своими прекрасными формами и обожает их демонстрировать.

На этот раз она поделилась снимком, на котором изображает скромницу. Юлия Михалкова предстала в кадре полностью одетой, что не мешает ей быть соблазнительной и транслировать эротизм.

 

В кадре Юлия Михалкова запечатлена вальяжно улегшейся на кушетку. Актриса облачена в джинсы, кипенно-белый топ и косуху.

Глазки теледива скромно потупила, изображая из себя саму невинность.

Юлия Михалкова в белом топе. Фото: соцсети

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Поклонники пришли в восторг от чувственного кадра.

«Устала Юляшка», «Красавица любимая наша», «Мегакрасивая», — высказались в Сети.

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