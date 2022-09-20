Глазки потупила: 39-летняя Юля Михалкова в кипенно-белом топе и джинсах плюхнулась на кушетку, изображая невинность

39-летняя актриса Юлия Михалкова, получившая популярность после участия в шоу «Уральские пельмени», обожает радовать свою аудиторию в телеграм-канале экспрессивными снимками.

Юлия Михалкова часто позирует в нарядах, которые подчеркивают ее чувственность. Актриса, очевидно, гордится своими прекрасными формами и обожает их демонстрировать.

На этот раз она поделилась снимком, на котором изображает скромницу. Юлия Михалкова предстала в кадре полностью одетой, что не мешает ей быть соблазнительной и транслировать эротизм.