Глазки папины, ямочки на щечках: Алена Рапунцель подловила довольную мордашку хохочущего сына Святослава

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель с недавних пор рассекретила личико своего младшего сына Святослава.

Она окрестила наследника и решила, что ребенок находится под надежной защитой высших сил, и теперь его можно показывать, не опасаясь сглаза.

В микроблоге Алены Рапунцель регулярно появляются фото и видео с участием Святослава. Лицо малыша Алена Рапунцель показывает крупным планом.

На этот раз она запечатлела, как играет с сыном, а тот заливается смехом.