Глазки папины, ямочки на щечках: Алена Рапунцель подловила довольную мордашку хохочущего сына Святослава

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель наслаждается общением с младшим наследником, которому на днях исполнилось полгода.
Алена Рапунцель с сыновьями

Алена Рапунцель с сыновьями Богданом и Святославом. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель с недавних пор рассекретила личико своего младшего сына Святослава.

Она окрестила наследника и решила, что ребенок находится под надежной защитой высших сил, и теперь его можно показывать, не опасаясь сглаза.

В микроблоге Алены Рапунцель регулярно появляются фото и видео с участием Святослава. Лицо малыша Алена Рапунцель показывает крупным планом.

На этот раз она запечатлела, как играет с сыном, а тот заливается смехом.

Алена Рапунцель пощекотала Святослава, и он в ответ рассмеялся, показывая милые ямочки на щечках.

«Играться ему хочется. Кто щекотки стал бояться?» — приговаривает Алена Рапунцель в кадре.

Поклонники Алены Рапунцель уже давно отметили, как малыш похож на своего папу Илью Семина. У мальчика его глаза и улыбка.

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Напомним, на днях сыну Алены Рапунцель и Ильи Семина Святославу исполнилось шесть месяцев. Родители устроили праздник в честь этого события.

Несмотря на то что они находятся в состоянии оформления развода, Алена Рапунцель и Илья Семин вместе заботятся о Святославе. Папа регулярно видит малыша и принимает активное участие в его жизни.

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