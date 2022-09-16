Глазки папины, ямочки на щечках: Алена Рапунцель подловила довольную мордашку хохочущего сына Святослава

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель с недавних пор рассекретила личико своего младшего сына Святослава.
Она окрестила наследника и решила, что ребенок находится под надежной защитой высших сил, и теперь его можно показывать, не опасаясь сглаза.
В микроблоге Алены Рапунцель регулярно появляются фото и видео с участием Святослава. Лицо малыша Алена Рапунцель показывает крупным планом.
На этот раз она запечатлела, как играет с сыном, а тот заливается смехом.
Алена Рапунцель пощекотала Святослава, и он в ответ рассмеялся, показывая милые ямочки на щечках.
«Играться ему хочется. Кто щекотки стал бояться?» — приговаривает Алена Рапунцель в кадре.
Поклонники Алены Рапунцель уже давно отметили, как малыш похож на своего папу Илью Семина. У мальчика его глаза и улыбка.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, на днях сыну Алены Рапунцель и Ильи Семина Святославу исполнилось шесть месяцев. Родители устроили праздник в честь этого события.
Несмотря на то что они находятся в состоянии оформления развода, Алена Рапунцель и Илья Семин вместе заботятся о Святославе. Папа регулярно видит малыша и принимает активное участие в его жизни.