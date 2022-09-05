«Глазами Кончаловского?»: Высоцкая в косынке с узлом на голове и в одной рубахе щегольнула упругими ножками

49-летняя Юлия Высоцкая в одном из своих интервью призналась, что она, как и любая другая женщина, не хочет стареть. Жена 85-летнего Андрея Кончаловского поразилась тому, как отношение к представительницам слабого пола за границей, к примеру, в Италии, отличается от того, что можно наблюдать у нас.

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Так, европейцы едва ли стали бы говорить о женщине зрелого возраста, что она старая. При этом многие поклонники отмечают, что Юлия Высоцкая обладает фантастической фигурой. Позируя в одной рубахе телеведущая, показала стройные гладкие ножки без грамма целлюлита или растяжек. На волосы актриса повязала косынку узлом, представ в образе домохозяйки.