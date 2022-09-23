Глаза впали, губы стали еще больше, волосы спутались: Лобода показала себя без прикрас

Певица Светлана Лобода сбежала из России весной, чтобы заявить о своей поддержке родной стране. Сейчас артистка вернулась на сцену, но в соцсетях продолжает демонстрировать свою потерянность и депрессию.

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Для убедительности Лобода перестала ухаживать за собой. И старается регулярно публиковать фото, на которых позирует без макияжа или растрепанной. Так, по всей видимости, она пытается вызвать жалость к себе и убедить публику в искренности, хоть не раз уже была поймана на лжи.

На этот раз Лобода показала селфи из машины, в которой сидит непричесанная и без макияжа. Глаза ввалились, губы стали еще больше, волосы спутались, кожа звезды приобрела бледный оттенок — так теперь выглядит артистка.