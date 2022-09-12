Глаза восточные, но светлые: новой «мисс Вселенная Бахрейн» стала девушка с русскими корнями

Мать красавицы вышла замуж за гражданина Бахрейна и переехала к нему. Эвлин унаследовала от отца красивый восточный разрез глаз, однако цвет радужной оболочки достался ей от родительницы — светлый, зеленый.

Это добавило шарма ее и без того прекрасному образу. В следующем году она планирует посостязаться за звание «Мисс Вселенная».

Эвлин Абдулла-Халифа не скрывает своих теплых чувств к России. В ноябре прошлого года она отметилась в отпуске в Москве и разместила в соцсетях кадры с Красной площади, Столешникова переулка, Зарядья и Арбата.