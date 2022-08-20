«Глаза разбегаются»: Михалкова в черном мини-платье засветила все, что можно

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Юлия Михалкова стала популярной благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени». Последний проект она оставила в 2019 году. По слухам, актрису не устроили гонорары, а на большее организаторы не готовы были идти.