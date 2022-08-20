«Глаза разбегаются»: Михалкова в черном мини-платье засветила все, что можно

Кадром актриса поделилась в своей соцсети.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Юлия Михалкова вновь порадовала фанатов яркими кадрами со съемочной площадки. 39-летняя звезда блеснула своей точеной фигурой в черном мини-платье, сделав акцент и на декольте, и на «бесконечных» ногах. Фанаты остались в восторге от увиденного.

«Ого-го! Ну что сказать, богиня! Прекрасна! Глаза разбегаются» - писали пользователи Сети.

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Напомним, Юлия Михалкова стала популярной благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени». Последний проект она оставила в 2019 году. По слухам, актрису не устроили гонорары, а на большее организаторы не готовы были идти.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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