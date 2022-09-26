Глаза пришлось прикрыть: помятая Клава Кока бесстыдно засветила «ложбинку греха» (фото)

Блогер Валя Карнавал поделилась в соцсетях фотографию в актуальном лонгсливе с модным декольте. Такие вырезы ранее рекомендовала на шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети
Эксперт стиля замечала, что трендовое декольте привлекает внимание гораздо больше, чем обычное, открывая для глаз зону возле груди, которую французы романтично именуют «ложбинкой греха».
К слову, если бы Валя Карнавал решила перед выходом выгладить свой наряд утюгом, он смотрелся бы на ней гораздо аккуратнее. Не из-за стыда ли за свой вешний вид она прикрыла глаза очками?