Глаза пришлось прикрыть: помятая Клава Кока бесстыдно засветила «ложбинку греха» (фото)

Эксперт стиля замечала, что трендовое декольте привлекает внимание гораздо больше, чем обычное, открывая для глаз зону возле груди, которую французы романтично именуют «ложбинкой греха».

К слову, если бы Валя Карнавал решила перед выходом выгладить свой наряд утюгом, он смотрелся бы на ней гораздо аккуратнее. Не из-за стыда ли за свой вешний вид она прикрыла глаза очками?