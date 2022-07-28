Глаза-озера, ресницы веером, сам — жгучий брюнет! Как выглядит 11-летний сын Стоцкой, которого считают копией Киркорова

Анастасия Стоцкая воспитывает одиннадцатилетнего сына Александра и пятилетнюю дочку Веру от Сергея Абгаряна. Бывший муж певицы занимался ресторанным бизнесом.
В своем микроблоге артистка то и дело публикует свежие снимки с отпрысками, особенно часто в ленте звездной красотки мелькает ее сынишка Саша. Первенцем поп-дива очень гордится.
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Анастасия Стоцкая с сыном Сашей и дочкой Верой. Фото: соцсети
Сынишка Анастасии Стоцкой через пару лет догонит звездную маму по росту и, того гляди, даже перерастет. Кстати, многие поклонники певицы не забывают напомнить ей о том, что Саша как две капли воды похож на Филиппа Киркорова.
Последнего журналисты лично спросили о том, как он сам относится к тому, что в Сети постоянно обсуждают его сходство с сыном Стоцкой. Поп-король отечественной сцены только отшутился. Дав понять, что у них с Анастасией в свое время была настолько прочная ментальная связь, что даже маленький Саша чем-то похож на него.
У мальчика густые волосы, он жгучий брюнет с глазами-озерами и пушистыми ресницами-веерами. Поклонники Стоцкой считают, что когда Саша подрастет, он разобьет не одно девичье сердце.