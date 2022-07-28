Глаза-озера, ресницы веером, сам — жгучий брюнет! Как выглядит 11-летний сын Стоцкой, которого считают копией Киркорова

Сынишка Анастасии Стоцкой через пару лет догонит звездную маму по росту и, того гляди, даже перерастет. Кстати, многие поклонники певицы не забывают напомнить ей о том, что Саша как две капли воды похож на Филиппа Киркорова.

Последнего журналисты лично спросили о том, как он сам относится к тому, что в Сети постоянно обсуждают его сходство с сыном Стоцкой. Поп-король отечественной сцены только отшутился. Дав понять, что у них с Анастасией в свое время была настолько прочная ментальная связь, что даже маленький Саша чем-то похож на него.

У мальчика густые волосы, он жгучий брюнет с глазами-озерами и пушистыми ресницами-веерами. Поклонники Стоцкой считают, что когда Саша подрастет, он разобьет не одно девичье сердце.