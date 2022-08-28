«Глаза опухшие, зареванные! Лицо от худобы сморщило?»: Брежнева в джинсах на два размера больше показалась без макияжа

Вера Брежнева призналась, что еще год назад мечтала о том, чтобы сделать перерыв в работе, побыть с близкими, немного отдохнуть. Однако сейчас артистка находит спасение именно в творчестве. Потихоньку вливаясь в музыку.
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Кстати, за последние несколько месяцев на фоне слухов о размолвке с музыкальным продюсером и композитором Константином Меладзе экс-солистка группы «ВИА Гра» заметно похудела. Вера поделилась селфи в джинсах на два размера больше, топе и белой сорочке, которую она заправила в джинсы, еще больше подчеркнув свою худобу.
Вера Брежнева в джинсах не по размеру. Фото: личный архив
«Глаза опухшие, зареванные! Лицо от худобы сморщило?», «Выглядит как самая обычная тетушка», «Да нормально все! Может чуть-чуть похудела?», «Эх, Костик! Не кормишь?», «Уставшая!» - пишут фолловеры.