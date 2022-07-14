Глаза, как у Филиппа, большие и черные: Стоцкая с сыном-копией Киркорова запечатлелась на селфи

Экс-фаворитка Филиппа Киркорова, звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей. И поклонники давно заметили, что ее сын Саша растет копией Филиппа. Многие подозревают, что артистка родила именно от своего покровителя, и теперь просто скрывает этот факт.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Между тем, звезда снова привлекла внимание к этой истории, показав сына, так похожего на Киркорова, на новом селфи. Стоцкая запечатлелась с сыном, позирующим крупным планом возле ее плеча. Мальчик глядит в камеру, точно как Киркоров: как смоль, волосы и черные большие глаза являются общими чертами с Филиппом Бедросовичем.