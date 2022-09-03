Глаз не отводят: Арзамасова в воздушном платье оверсайз продемонстрировала идиллию с Авербухом в Армении

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Зрители особенно сильно ее полюбили за роль в сериале «Папины дочки». Однако в ее копилке есть и другие роли.
Артистка играет в театре, а вот светские мероприятия избегает. Она состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары уже подрастает сын Лев, которому исполнился годик.
Этим летом пара много путешествовала. Авербух также привозил свое ледовое шоу в Сочи. Там он был с семьей. Арзамасова часто гуляла с сыном, а также своим пасынком. В последний день на курорте она сводила малыша Льва на шоу к папе. Там он сделал первые шаги прямо на льду. А теперь супруги, по всей видимости, наслаждаются отдыхом в Армении без самого маленького члена семьи.
На этот раз Лиза делится красочными кадрами, сделанными на природе. Она облачилась в белое воздушное платье свободного кроя, которое позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Образ дополняли шляпка и неоновые кроссовки. На одном из кадров Авербух сидел с женой. Он прильнул к ней, не сводя глаз с возлюбленной.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды
«Еще немного снимков, сделанных в прекрасной Армении», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Арзамасова. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень хорошие фотки, а где супруги вместе, просто замечательная!», «Какие виды, просто нереально красиво», «Лиза вы лучик солнца!», «Вы такие милые. Счастье внутри нас!», «Воздушная такая», — прокомментировали пост подписчики.
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды