Глаз не отводят: Арзамасова в воздушном платье оверсайз продемонстрировала идиллию с Авербухом в Армении

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Зрители особенно сильно ее полюбили за роль в сериале «Папины дочки». Однако в ее копилке есть и другие роли.

Артистка играет в театре, а вот светские мероприятия избегает. Она состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары уже подрастает сын Лев, которому исполнился годик.