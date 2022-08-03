«Глаз не оторвать!»: Севастьянова в купальнике свела с ума фанатов

Недавно Каролина Севастьянова мило беседовала с подписчиками по душам. Гимнастка призналась, что обеспечивает себя сама и ни на кого в этом вопросе не полагается. Олимпийская чемпионка в эти дни отдыхает в Монако, где не забывает делать эффектные кадры для соцсетей.
На этот раз Каролина запечатлелась в купальнике, блеснув изгибами фигуры.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
«Красота! Вы прекрасны! Глаз не оторвать! Очаровательная», - писали пользователи соцсетей.
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Напомним, недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке». После возвращения она отметила свое 27-летие и показала публике редкий снимок со своим бойфрендом по имени Александр.