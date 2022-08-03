«Глаз не оторвать!»: Севастьянова в купальнике свела с ума фанатов

Недавно Каролина Севастьянова мило беседовала с подписчиками по душам. Гимнастка призналась, что обеспечивает себя сама и ни на кого в этом вопросе не полагается. Олимпийская чемпионка в эти дни отдыхает в Монако, где не забывает делать эффектные кадры для соцсетей.

На этот раз Каролина запечатлелась в купальнике, блеснув изгибами фигуры.