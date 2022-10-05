Глаз не оторвать! Самбурская дерзко задрала майку, показав стальной пресс

Настасья Самбурская много времени уделяет тренировкам. Актриса даже оборудовала в своей московской двухуровневой квартире собственный мини-спортзал.

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Благодаря регулярным занятиям звезда сериала «Универ. Новая общага» роскошно выглядит. На новом фото она лишний раз доказала это.

В кадре Настасья позировала в майке и коротких шортах. Артистка приподняла топ, эффектно оголив тонкую талию и рельефный пресс, которому могут позавидовать даже профессиональные спортсмены.