Глаз не оторвать! Самбурская дерзко задрала майку, показав стальной пресс

Настасья Самбурская много времени уделяет тренировкам. Актриса даже оборудовала в своей московской двухуровневой квартире собственный мини-спортзал.
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Благодаря регулярным занятиям звезда сериала «Универ. Новая общага» роскошно выглядит. На новом фото она лишний раз доказала это.
В кадре Настасья позировала в майке и коротких шортах. Артистка приподняла топ, эффектно оголив тонкую талию и рельефный пресс, которому могут позавидовать даже профессиональные спортсмены.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Напомним, Самбурская наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага». Сейчас помимо кино актриса играет в театре, а также развивается как телеведущая, блогерша и певица.