«Глаз не оторвать»: молодая жена Петросяна сверкнула эталонной фигурой в купальнике

Татьяна Брухунова порадовала поклонников в соцсети пляжным снимком. Молодая жена Евгения Петросяна позировала у берега моря в черном купальнике с принтом в виде кошачьей мордочки.

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Девушка дополнила образ туникой-сеткой, темными солнечными очками и стильной шапочкой-морячкой.

«И для тех, кого все еще интересует, кто меня фотографирует. Ответ на фото», — написала Татьяна, указав на тень своего знаменитого супруга.

Фолловеры пришли в восторг от кадра.

«Такие плавные формы»; «Красавица и умница»; «Глаз не оторвать»; «Очень нежная и женственная»; «Русалочка»; «Божественная фигура»; «Приятно на вас смотреть»; «Хорошенькая», — написали они.