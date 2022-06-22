«Главный из этого чертятника»: Носов раскрыл, как Моргенштерна* финансировали из-за рубежа

По словам Носова, он через соцсети обратился к президенту, чтобы «закончить эту дьявольщину». «Самый страшный из этого чертятника их главный черт — Моргенштерн*. Было дано поручение. Я держал связь с людьми, которые занимались этим товарищем. И они мне сказали спасибо. Им дали зеленый свет. Выяснилось, что 52 блогера финансировались из американских и европейских фондов. Они и занимаются «развитием демократии». Они созданы для подрыва наших ценностей. На его раскрутку тратился миллион рублей в день», — заявил Дмитрий Носов.

Напомним, что Дмитрий Носов прославился на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. С тяжелой травмой он смог выиграть бронзовую медаль.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Смотрите также