«Главные хиты и новые песни из будущего альбома!»: «Би-2» объявила о гастролях по загранице

Оскандалившаяся в России группы «Би-2» объявила о гастролях по Азии и Израилю. Музыканты официально начнут тур уже в сентябре. Первым числится Узбекистан, затем Казахстан, далее Киргизия, следом Армения и в декабре завершится турне в Израиле.

«Вас ждут космическая сценография и мощный живой звук, электричество и акустика, главные хиты и новые песни из будущего альбома!» - пишут в своей группе «ВКонтакте» организаторы.

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Напомним, концерты группы «Би-2» начали отменять в России. Их выступление на Суперкубке с Санкт-Петербурге оказалось провальным – музыкантов освистали фанаты.