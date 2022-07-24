Главное желание экс-мужа Пугачевой воплотили на надгробном камне

Кинорежиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович умер от последствий коронавируса 14 июля 2021 года и был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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Так сложилось, что родственники сценариста живут за границей и не имеют возможности ухаживать за погостом, однако главное желание заслуженного деятеля искусств они все же успели воплотить.

«Александру не нравилось, когда его называли по отчеству. Он считал, что у творческого человека в титрах и на памятнике может значиться только фамилия и имя. И вот теперь на гранитном постаменте самого Стефановича это пожелание учтено. Красивым курсивом выведены только имя и фамилия: Александр Стефанович», — рассказала близкая подруга режиссера.

Напомним, Алла Пугачева и Александр Стефанович были вместе всего три года — с 1977 по 1980-й. Звезды расстались далеко не на мирной ноте: Примадонна утверждала, что досталась второму мужу уже состоявшейся артисткой, Александр Стефанович был убежден в обратном. Примечательно, что на похороны экс-супруга Алла Пугачева так и не пришла.

Источник: PROZVEZD.