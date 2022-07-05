«А главное — зачем?»: Анастасия Волочкова отправилась на прогулку на яхте

Балерина Анастасия Волочкова отправилась на прогулку по реке на яхте в компании друзей. Звезда прихватила с собой букет роз и хорошее настроение, которым делилась со спутниками и подписчиками микроблога, когда публиковала кадры с отдыха.
Правда, коронные шпагаты артистка демонстрировать не стала, а просто подняла обе ноги вверх.
«Просто так», — подписала снимок Волочкова.
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Но подписчики не оценили старания звезды. Они обратили внимание, что ступни балерины далеки от идеала.
«Нелепо!», «А это обязательно надо было делать? Некрасиво, неэстетично, неграциозно… а главное — зачем?», «У тебя пятки 46 лет не мыты», «Ноги помой», «Хоть бы пятки вымыла», «Пора на педикюр, пяточки почистить», — комментировали фолловеры.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети