«А главное — зачем?»: Анастасия Волочкова отправилась на прогулку на яхте

Балерина Анастасия Волочкова отправилась на прогулку по реке на яхте в компании друзей. Звезда прихватила с собой букет роз и хорошее настроение, которым делилась со спутниками и подписчиками микроблога, когда публиковала кадры с отдыха.

Правда, коронные шпагаты артистка демонстрировать не стала, а просто подняла обе ноги вверх.

«Просто так», — подписала снимок Волочкова.

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Но подписчики не оценили старания звезды. Они обратили внимание, что ступни балерины далеки от идеала.