«Главное — талия есть»: Ольга Бузова в силуэтном платье с разрезом подчеркнула пополневшие бедра

На этот раз Бузова вернулась в Москву. Она продолжила съемки. Телеведущая решила показать, как ее готовили к работе. На кадрах она предстала с голливудской укладкой и алой помадой на губах. Никита снова выбрал для нее аутфит.

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