«Главное — талия есть»: Ольга Бузова в силуэтном платье с разрезом подчеркнула пополневшие бедра

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она ведет несколько проектов. В этом году дважды артистка ездила в Африку, где снималась в шоу со звездами. Недавно она также вернулась из Минска. Ольга хвасталась женственными образами. Она не скрывает, что луки для нее подбирает стилист Никита Карстен.
На этот раз Бузова вернулась в Москву. Она продолжила съемки. Телеведущая решила показать, как ее готовили к работе. На кадрах она предстала с голливудской укладкой и алой помадой на губах. Никита снова выбрал для нее аутфит.
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Примечательно, что Бузова предстала в черном силуэтном платье с разрезом. Наряд с открытым плечом подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Стилист решил добавить к образу пояс в виде металлической цепочки. Артистка покрасовалась на камеру. Ее образ дополняли туфли с тесемками.
«Что вы делаете, Никита? Определяете талию? Самое главное — что она есть! Очень красивое платье и образ», — сказала звезда.
Поклонники заметили, что Ольга поправилась. Наряд не скрыл ее пышные бедра. К слову, артистка не скрывала, что в Минске баловалась драниками.
«Ну наряд очень красивый», «Не кажется? Это такие бедра широкие?», «Оля, ты же худела? А где результат?», «Прям женщина-вамп», «Ох, прям красота!», «Как же вам идет», «Платье чудное», — стали писать пользователи Сети.