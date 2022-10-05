Главное подчеркнуто красным: Анна Семенович засветила нежную расщелинку, эффектно упаковав пышную грудь

Певица Анна Семенович прекрасно осведомлена, что является ее главным украшением. Звезда подбирает такие наряды, чтобы пышная грудь смотрелась максимально эффектно и была выставлена на всеобщее обозрение.

Явившись на торжественную церемонию вручения премий Fashion People Awards, Анна Семенович была верна своему же принципу.

Она подчеркнула грудь, облачившись в черный топ и сочетав его с красным жакетом.