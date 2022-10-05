Главное подчеркнуто красным: Анна Семенович засветила нежную расщелинку, эффектно упаковав пышную грудь

Певица Анна Семенович выставила напоказ свое основное сокровище.
Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Певица Анна Семенович прекрасно осведомлена, что является ее главным украшением. Звезда подбирает такие наряды, чтобы пышная грудь смотрелась максимально эффектно и была выставлена на всеобщее обозрение.

Явившись на торжественную церемонию вручения премий Fashion People Awards, Анна Семенович была верна своему же принципу.

Она подчеркнула грудь, облачившись в черный топ и сочетав его с красным жакетом.

Соблазнительная расщелинка между грудью приковывала к себе внимание.

Анна Семенович призналась, что равнодушна к современным тенденциям и трендам в одежде.

«Я за модой не гонюсь. Люблю носить то, что идет мне. В чем мне комфортно. Поэтому и выбрала эти цвета. Сейчас я создала коллекцию для женщин с пышными формами», — поделилась Анна Семенович.

 

Анна Семенович подчеркнула пышную грудь. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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