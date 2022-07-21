«Главное - детей заинтересовать»: как Шатунов проводил время с наследниками

Музыкант Юрий Шатунов в 2018 году отвечал на вопросы своих поклонников на канале в Ютуб.

«Юра, а как вы проводите время со своими детишками?», - спросила поклонница.

«Всегда по-разному. Иногда играем. Иногда бесимся. Еще что-нибудь делаем. Самое главное, чтобы вместе. На великах гоняем, рыбачим, по парку ходим, на природу опять же выезжаем. Масса занятий.

Главное - детей заинтересовать. Потому что в последнее время все дети сидят в айпадах или компьютерах. Их из дома вытащить надо иметь сколько силы.

Я стараюсь ограничивать по мере своих возможностей от компьютеров. Не важно где проводить время вместе: лес, море, рыбалка. Где угодно, но главное вместе», - говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его прах был захоронен на Троекуровском кладбище столицы.