«Главное, чтобы в «Аленьком цветочке» с фингалом не вышла»: на Загитову в боксе отреагировал Жулин

25 июня в «Лужниках» фигуристка Алина Загитова выйдет на ринг с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым.

Бой будет показательным, уточняют организаторы, однако спортсменка все равно готовится к выступлению, постигая азы борьбы.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин с улыбкой отреагировал на эту новость.

«Будем надеяться, что хорошо подготовится. С чем можно связать такое решение? С огромным гонораром. Главное, чтобы в «Аленьком цветочке» Настенька с фингалом не вышла», — сказал Жулин.

Источник: Сhampionat.com

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