«Главное, чтобы не мешали люди»: Збруев поставил на место Захарову в «Ленкоме»

Актер Александр Збруев заявил, что полностью поддерживает Марка Варшавера на посту директора «Ленкома» с расширенными полномочиями. При этом он поставил на место тех, кто раскачивает лодку в театре. Прежде всего, актрису Александру Захарову.
«Мы идем вперед, и тут главное, чтобы нам не мешали люди, которые находятся среди нас. А они просто вредят, настраивают труппу, распространяют ложь о нашем театре. Зачем это?»
Как отметил Збруев, Варшавер никого не оставляет в театре в беде. Творческая жизнь в «Ленкоме» кипит. Збруев заметил, что в театре все могут проявить себя. Марк Варшавер каждому дает шанс, сообщает МК.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что в «Ленкоме» в последнее время было неспокойно. Актриса Александра Захарова обвиняла Марка Варшавера в недостаточном количестве ролей, которые ей достаются в театре. Кроме того, она боролась за творческое наследие своего отца с директором.