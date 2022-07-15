«Главное, чтобы не мешали люди»: Збруев поставил на место Захарову в «Ленкоме»

Как отметил Збруев, Варшавер никого не оставляет в театре в беде. Творческая жизнь в «Ленкоме» кипит. Збруев заметил, что в театре все могут проявить себя. Марк Варшавер каждому дает шанс, сообщает МК.ru.

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Напомним, что в «Ленкоме» в последнее время было неспокойно. Актриса Александра Захарова обвиняла Марка Варшавера в недостаточном количестве ролей, которые ей достаются в театре. Кроме того, она боролась за творческое наследие своего отца с директором.