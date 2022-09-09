Главная мужская роль в сериале «Звездные войны: Послушник» досталась корейскому актеру

Звезда сериала «Игры в кальмара», принесшего баснословную выручку стриминговому сервису Netflix, сыграет главную мужскую роль в сериале «Звездные войны: Послушник».

Актера зовут Ли Джон-джэ и ему 49 лет. По информации издания Deadline, кроме него роли в новом сериале исполнят Амандла Стенберг и Джоди Тернер-Смит.

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