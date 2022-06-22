«Главная моя ценность для девочки»: Дмитрий Шепелев предстал с падчерицей на руках

Телеведущий Дмитрий Шепелев имеет реноме заботливого отца семейства. В микроблоге он часть постов посвящает детям, рассказывая, как воспитывает Платона, Тихона и Ладу.
Дмитрий Шепелев также делится своими родительскими наблюдениями за наследниками, подмечая моменты их взросления.
Судя по всему, он сумел наладить отличные отношения со своей падчерицей — дочкой Екатерины Тулуповой от первого брака, Ладой. Девочка — ровесница его сына Платона, они вместе ходили в детский сад.
Сейчас Дмитрий Шепелев встречает Ладу со школы. И та сразу же просит взять ее на ручки.
В микроблоге Дмитрий Шепелев поделился трогательным кадром. Он несет Ладу на руках, а она держит его за шею.
«Хорошо носит со школьного автобуса. Пожалуй, главная моя ценность для девочки», — подписал кадры Дмитрий Шепелев.
Напомним, у Дмитрия Шепелева и его избранницы Екатерины Тулуповой на двоих трое детей. Телеведущий воспитывает сына Платона от ныне покойной певицы Жанны Фриске, а у Тулуповой есть дочка Лада от первого брака. В марте прошлого года Шепелев и Тулупова стали родителями совместного малыша, мальчика Тихона.