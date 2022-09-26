Герой по всем фронтам: готовый мобилизоваться Газманов объявил о свадьбе

Сын Олега Газманова Родион Газманов не желает жить стандартно. Он умудрился дожить до 41 года холостяком, да и вообще признается, что до сих пор не видит себя, к примеру, чьим-то отцом.

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Зато, когда услышал о частичной мобилизации в России, с готовностью заявил, что готов пойти вместе с другими ребятами в одном ряду на рубежи родины.